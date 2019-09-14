Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER FARUK BİNGÖL

İhracatta sıklıkla kullanırız “farklı pazarlara açılma”, “yumurtaları aynı kefeye koymama” gibi tabirleri... Benzer bir eğilim gayrimenkul sektöründe yaşanıyor. Son yıllarda yabancıya konut satışında büyük bir başarı hikâyesi yazılıyor. Müşteri portföyü, ağırlıklı olarak Körfez ve Orta Doğu coğrafyasında oluşmuş durumda. Bugün için bu pazarlarda bir sıkıntı yok. Ancak sektör; vatandaşlık hakkı, döviz bazında fiyat ucuzluğu, ülkenin gelecek vadetmesi gibi, yabancı alıcılar için avantajlar sunan olumlu rüzgârı yakalamışken mümkün olduğunca bunu fırsata dönüştürmeye çalışıyor. Bu kapsamda son yıllarda turist sayısında hızlı artış yaşadığımız Çin, ön plana çıktı.

250 BİN DOLAR FAKTÖRÜ

Yabancılara gayrimenkul satan Nevita International Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, Çinli bir vatandaşlık şirketine tek kalemde 95 milyon liralık blok satış yaptıklarını açıkladı. Türkiye’nin Çinlilere yaptığı bugüne kadarki en büyük satışını Reagroups iş birliği ile gerçekleştirdiklerini ifade eden Faruk Akbal “Kendi vatandaşları adına toplu alımlar gerçekleştiren Çinli vatandaşlık şirketi, 2020 sonuna kadar 500 milyon liralık alım yapmayı hedefliyor. Biz de başka satışlar için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Çinlilerin Portekiz, Yunanistan ve Avrupa’ya ilgisi yoğundu ama artık rotayı Türkiye’ye çevirdiler” dedi. Çinlilerin özellikle bu seneden itibaren artan ilgisi için “Altı ayda 250 bin dolara vatandaşlık veren başka bir ülke yok” tanımını yapan Akbal, “Pakistan ve Hindistan’ın da ilgisi artıyor. Bu ülkelere de uzman atamaya karar verdik” diye konuştu.

2023 HEDEFİ 75 BİN SATIŞ

Türkiye’nin yabancıya konut satışından yıllık 5-6 milyar dolar bandında gelir sağlandığını hatırlatan Akbal, şöyle devam etti: 2013’te başlayan Mütekabiliyet Kanunu sonrası geçen yıla kadar ortalama 20 bine yaklaşan yabancıya konut satış adedi, 2018’de 39 bin adet olarak gerçekleşti. Bu yıl sonunda 50 bine yaklaşacağı öngörülüyor. Pazarı çeşitlendirip yabancıya konut satışında

üst lige çıkmalıyız. Bu da yeni ülkelerden geçiyor. Rakamın 2023’te 75 binin üzerine tırmanması mümkün...

Ortalama fiyat 900 bin TL

Nevita International Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal “Bir konutu yabancıya yaklaşık 900 bin liraya satıyoruz. Sadece bizim Fuzul Grup projelerini değil, anlaştığımız tüm projeleri satmaya başladık. Ciromuzda Fuzul projelerinin payı yüzde 50’ye indi. Bugün portföyümüzde 5 bin 700 adet konut ve ticari mülk bulunuyor. Bunların hasılat değeri 5,5 milyar lira seviyesinde. Bu yıl, 425 milyon lira ciroya şimdiden ulaştık. Yabancıya konut satışı yapan profesyoneller ve bizimle birlikte çalışan iş ortaklarımızla uluslararası yatırım ve danışmanlık sağlayan markalarla dernekleşmek için çalışıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile gerekli görüşmeler yapıldı. Önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ardından GYODER, KONUTDER ve İNDER ile de görüşmelere başlıyoruz” dedi.