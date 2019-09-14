Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yılın temmuz ayında 2 milyar 178 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, 2019’un aynı ayında 1 milyar 158 milyon dolar fazla verdi. Söz konusu gelişmede dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2,4 milyar dolar azalması ve hizmetler (turizm) dengesi kaynaklı girişlerin yaklaşık 1 milyar dolar artması etkili oldu. Bu arada Türkiye’nin 12 aylık cari fazlası 4 milyar 445 milyon dolarla, Ocak 2002’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ekonominin ısındığı 2010 ve 2011 yıllarında cari işlemler hesabı da tarihî zirveleri görmüştü. Ekim 2011’de 76,1 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaşan yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, hem alınan tedbirler hem de büyümenin tarihî ortalamalara yaklaşmasıyla düşüşe geçti.