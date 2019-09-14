Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Bakanlık, bunun için elektrik şebekelerinden altyapı sistemlerine, binalardan ulaşım araçlarına, trafik ışıklarından yollara kadar, şehirleri akıllı sistemlerle donatmaya hazırlanıyor. Yerel yönetimler ise Bakanlıkla aynı görüşü paylaşmıyor. Mahallî yönetimlerin, akıllı şehir yatırımları için özel bir bütçe oluşturmadığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz üç yılda akıllı şehir çalışmalarına 232 belediye tarafından kaynak ayrılmadı. Ayıranların da kasalarında, 594 bin lira gibi düşük bir rakam olduğu belirlendi. Akıllı şehir konusunda etki-analiz anketlerine de katılmayan belediyeler, bu alandaki yatırımların faydalarının raporlanmasına dahi sıcak bakmıyor. Mahallî yönetimlerden sadece yüzde 6,73’ü raporlamaya yatkınken yüzde 74’ü böyle bir girişimde bulunmayacaklarını belirtiyor. Önümüzdeki süreçte büyükşehir belediyeleri; bilgi güvenliği ve ağ altyapısı konusunda il belediyeleri de buna ek olarak personel yetkinliğinde yatırım yapacak. İlçe belediyelerinin ise sadece personel konusunda hedefi bulunuyor.