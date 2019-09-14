Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1,1 milyar TL tutarındaki dört ihraç, beklenenin üzerinde talep gördü. Halkbank Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sürer “Kısa vadeli referans faiz oranı ihtiyacını karşılayacağını düşündüğümüz TLREF, önümüzdeki dönemde bankaların değişken faizli kredi vermelerinin önünü açacak ve faiz riskini daha iyi yönetmemize yardımcı olacak. Yatırım araçlarını çeşitlendiren adımlarımızın piyasaya güven verdiğini görüyoruz” dedi. TLREF; türev ürünlerde, borçlanma araçlarında ve çeşitli finansal sözleşmelerde, “değişken faiz göstergesi, dayanak varlık veya karşılaştırma ölçütü” olarak kullanılacak. TLREF endeksli bonoları ile yatırımcılar, kupon ödeme tarihlerinde, TLREF oranının getirisi + ek getiri oranı kadar kazanç sağlayacaklar.