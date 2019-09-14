Buna göre takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı. Bir önceki aya kıyasla yüzde 4,3 arttı. Temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,7 artış gösterirken; elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,5 geriledi. Bu arada İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Merkez Bankasının son faiz indirimiyle birlikte ticari kredilerin daha da aşağıya inmesini arzu ettiklerini belirterek “Son gelişmeler bizi oldukça umutlandırıyor. İş dünyası olarak Türkiye ekonomisi adına temkinli bir iyimserlik içindeyiz” dedi.
Sanayinin çarkları hızlanıyor
14.09.2019 - 06:36 | Son Güncelleme: 14.09.2019 - 06:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Etiketler : sanayi,sanayi üretim endeksi,
650209 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/650209.aspx
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