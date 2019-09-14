Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enflasyon ve faizlerdeki düşüş, vatandaşlara avantaj olarak dönecek. Toplu Konut İdaresi (TOKİ), konut ve iş yeri alıcılarına yönelik olarak her sene yapılan indirim kampanyasının bu yıl ikincisini gerçekleştirecek. Yüzde 22 indirim uygulanacak kampanya için başvurular 23 Eylül’de başlayacak. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyenlerden yoğun talep geldiğini, buna cevap vermek istediklerini söyledi. Bulut’un verdiği bilgiye göre konut ve iş yeri alıcıları, 23 Eylül-18 Ekim tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarda söz konusu indirim uygulanmayacak.

HEPSİNİ KAPATMAZSA?

Kampanyadan, bütün borç bakiyesini kapatmayanlar da yararlanabilecek. Bakiyenin yüzde 25’inden az olmamak kaydıyla yapılacak peşin ödemelerde de yüzde 22’lik indirim oranı gerçekleşecek. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin TOKİ’ye ödemekle yükümlü olduğu aidat, emlak vergisi gibi bir borcunun olmaması gerekiyor. Konut ve iş yeri sahipleri, aracı bankadan konut kredisi de kullanabilecek.