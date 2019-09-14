Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OGM’ye alınacak personelden 1.146’sı mülakat ve uygulama imtihanı yapılmadan KPSS sıralaması esas alınararak gerçekleştirilecek. Adayların mezuniyet durumlarına göre tercih ettiği pozisyon için en yüksek puan alan adaylardan başlanarak yerleştirme yapılacak. Bu kategori için 10 orman endüstri mühendisi, yedi bilgisayar mühendisi, dokuz makine mühendisi, beş elektronik mühendisi, 12 inşaat mühendisi, yedi yazılım mühendisi, 65 avukat, 11 biyolog, 11 laborant, bir tekniker, 708 büro personeli, 200 ön lisans mezunu destek personeli ve 100 ortaöğretim mezunu destek personeli bulunuyor. Başvurular 23 Eylül’de sona erecek. Öte yandan 1.150 sözleşmeli orman mühendisi, 2 bin 700 sözleşmeli orman muhafaza memuru olmak üzere toplam 3 bin 850 personelin alımı da “KPSS puanı ve uygulamalı sınav” usulüyle yapılacak. Önceki gün de OGM dört helikopter pilotu alacağını duyurmuştu. Zorlu arazi ve ekstrem iklim şartlarında orman yangını ve kaçakçılıkla mücadele başta olmak üzere birçok tehlikeli görevi ifa edecek bu personelin teknik bilgisi, yöneticilik yeteneği, fiziki yeterliliği, arazi çalışmalarına uyum kabiliyetini kapsayan uygulamalı sınav yapılacak. Her aşama görsel olarak kayıt altına alınacak. Alım yapılacak kadro sayısının dört katı kadar kişi çağrılacak. Bu kategorideki müracaatlar 24 Eylül-7 Ekim döneminde gerçekleşecek.