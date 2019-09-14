Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hediye etmek ve yatırım yapmak için ülkemizde akla gelen ilk değerli maden altın oluyor. Dolayısıyla internette sık sık "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?" şeklinde aramalar gerçekleştiriliyor. Peki Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarıyla alaklaı merak edilen tüm detaylar...



14 EYLÜL 2019 ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da 274,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 274,60 liradan, bin 808 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 829 liradan, 250,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 254,25 liradan, bin 767 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 787 liradan, 884 liradan alınan Yarım Ziynet 894 liradan ve 442 liradan alınan Çeyrek Ziynet 447 liradan satıldı.