Hediye etmek ve yatırım yapmak için ülkemizde akla gelen ilk değerli maden altın oluyor. Dolayısıyla internette sık sık "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?" şeklinde aramalar gerçekleştiriliyor. Peki Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarıyla alaklaı merak edilen tüm detaylar...
14 EYLÜL 2019 ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı’da 274,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 274,60 liradan, bin 808 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 829 liradan, 250,25 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 254,25 liradan, bin 767 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 787 liradan, 884 liradan alınan Yarım Ziynet 894 liradan ve 442 liradan alınan Çeyrek Ziynet 447 liradan satıldı.
Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (14 Eylül 2019 güncel altın fiyatları)
Altın yatırım ve hediyeleşme için sık sık tercih edilir. Bu sebeple vatandaşlar internette altın fiyatlarını merakla arayıp "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? " şeklinde sorular yöneltirler. Peki Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 14 Eylül 2019 çeyrek ve gram altın fiyatları...
Hediye etmek ve yatırım yapmak için ülkemizde akla gelen ilk değerli maden altın oluyor. Dolayısıyla internette sık sık "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu?" şeklinde aramalar gerçekleştiriliyor. Peki Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarıyla alaklaı merak edilen tüm detaylar...
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