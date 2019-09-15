Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akıncı’nın teslim edildiğinde dünyanın en modern SİHA’sı olacağını belirten Bayraktar, şunları kaydetti: Akıncı büyük bir proje, çok alt bileşeni olan çok alt sistemi olan önünde akıllı radarı olan, elektronik harp sistemleri var. ROKETSAN’nın yaptığı 300-400 kilometreden hedefi vurabilen seyir füzeleri Akıncı’ya da takılacak. Bir kere havadan havaya taarruz kabiliyeti olacak. ASELSAN önüne çok özel bir radar yapıyor ve savaş uçaklarını görebilecek. Bunun yanında savaş uçaklarını görüp uzaktan TÜBİTAK’ın da geliştirdiği füzelerle vurabilecek. Çok stratejik görevler icra edebilecek. Elektronik harp kabiliyetleri olacak. Hava savunma radarlarının yerlerini tespit edebilecek. Filo gibi de uçabilecekler. Bu uçak 5,5 ton, 1,5 tona kadar da yük taşıyabiliyor İlk uçuşu çok yakın bir zamanda olacak. Resmi proje takviminin önündeyiz.