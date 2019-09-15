Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu dönemde, geçen yıl normalleşme adımlarını hızlandıran merkez bankalarında “geriye dönüş” olarak nitelendirilebilecek “faiz indirimi” dalgası yaşandı. 2019 başından bu yana, 47 merkez bankası faiz indirdi. Azerbaycan, yıl başından bu yana 5 defa faiz indirimine giderek, bu yola en fazla başvuran merkez bankası oldu. Politika faizini yüzde 24’ten yüzde 16,50’ye kadar düşüren TCMB ise, 750 baz puan ile “en fazla faiz indiren merkez bankası” olarak kayıtlara geçti. Önümüzdeki hafta gözler, ABD Merkez Bankası’nda olacak. FED’in 18 Eylül’de, ABD Başkanı Donald Trump’ın da baskısıyla faiz indirmesi bekleniyor.

BORSA GÜLDÜRDÜ

Geçen hafta Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri, ortalama yüzde 4,1 artış kaydetti. Altının gram fiyatı yüzde 2, dolar da yüzde 0,6 değer kaybetti.