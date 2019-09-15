Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde dünyada yaşanan küresel ticaret savaşları, birçok alanda olduğu gibi telekomünikasyon alanında da yerli ve millî uygulamaların önemini ortaya koydu. Londra’da Dünya Mobil Operatörler Birliği’nin toplantısına katılan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dünyada öyle bir trend oluştu ki, artık herkes yerli ve millî uygulamalara doğru ilerliyor. Ticaret savaşları da bunu etkiliyor aslında. Biz bundan beş yıl önce ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı’ demiştik. Aslında veri çok değerli. Hele ki işlenmiş veri çok daha önemli” dedi. Türkiye’nin kendi koruma kalkanını oluşturmasını çok önemsediklerini vurgulayan Erkan, “Bu konuda 2 milyar liranın üzerinde, sekiz bölgede, her birinde neredeyse 10-12 bin metrekare altyapılarının olduğu, dünya standartlarında üst düzey veri merkezlerini hayata geçirdik. Bugünkü ticaret savaşları da gösteriyor, her anlamda hazır olmak lazım. Altyapının, veri merkezlerinin, bulut yatırımlarının hazır olması lazım” diye konuştu.

Türkiye’nin daha hızlı şekilde fiber altyapısını geliştirmesi gerektiğini belirten Erkan, şöyle devam etti: Fiberin inşaat kısmının ayrı ayrı yapılmasına gerek yok, ortak yapılması lazım. Üç operatör bunu ayrı ayrı yaparsa, toplam 15 milyar dolar gider. Kolektif şekilde yapabilirsek, 3-4 milyar dolara çözebiliriz. Elde kalan sermaye de, yeni rekabetçi hizmetlerin sağlanmasında kullanılabilir. Bu anlamda ülkenin bir stratejisi olması gerekiyor. Çünkü şirket stratejileri zaman zaman çelişebilir. Ülkelerin doğru yolu, doğru stratejiyi ortaya koyması lazım ki, rekabet adil olsun. Sonuçta kazanan Türkiye olur.