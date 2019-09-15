Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülke genelindeki salça fabrikaları için üretim yapan çiftçilerin, temmuz sonunda başladıkları hasatta sona yaklaşıldı. Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçesini kapsayan yaklaşık 200 bin dekar arazide ekilen domatesler, kilogramı 35-45 kuruş arasında değişen fiyatlarla salça fabrikalarının yolunu tutuyor. Karacabey Ziraat Odası Meclis Başkan Vekili İsmail Şendere, “Rekoltemiz iyi ancak fiyatlarda umduğumuzu bulamadık. Sözleşme imzalamadık. Bundan dolayı sıkıntı yaşadık. Fabrikalar istediği zaman alıyor, istediği zaman almıyor. Dönüm başına 10-11 ton ürün aldık. Bu yıl masraflarımız arttı, bu sebeple fiyatlar bizi tatmin etmedi” dedi.