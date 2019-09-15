Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tonlarca patates, Kapadokya’daki doğal yer altı soğuk hava depolarına getiriliyor. Geçen kış fiyatı fırlayan patatesin bolluğu, önümüzdeki kış için de müjdeleyici oldu. Bu arada fiyatlarda yaşanan düşüş tüketiciyi sevindirirken, üreticiler şikâyetçi. Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çalışkaner, ülke genelinde yaklaşık 5 milyon ton ürün beklendiğini, bunun 2 milyonunun Kapadokya’daki depolara sevk edilmeye başlandığını belirtti. Soğuk hava depolarının Türkiye’nin doğal klimaları olduğuna işaret eden Çalışkaner, “Bu aylarda hasat edilen patates, yer altı depolarında muhafaza ediliyor. Bu depoya konulan ürünler aylarca burada kendini koruyor ve bozulma olmadan, ihtiyaca göre tüketime sunuluyor. Depolarımızda yaklaşık 2 milyon ton patates muhafaza edilebiliyor” diye konuştu.