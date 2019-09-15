Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Üretimin yüzde 82’sinin ihraç edildiği Irak’ın yasak getirmesi üzerine, üreticiler yeni pazarlar arıyordu. Türk yumurtasına sürpriz talipli Birleşik Arap Emîrlikleri’nden çıktı. Bölgede hâkimiyet kurmak isteyen Al Ain Farms firması, Türk yumurtasını almak istiyor. Yumurta, süt ve süt ürünlerinde 40 yıllık geçmişe sahip şirket, Türk firmalarla iş birliği yapmak istediğini yetkililere bildirdi. Önümüzdeki günlerde sektör üreticileriyle bir araya gelecek olan firma, ilk etapta 31 bin ton koli yumurta almayı hedefliyor. Bu arada Irak’ta yumurtanın koli fiyatı artarken, iç üretiminin talebi karşılayamadığı ve ithal yumurtaların, İran sınırından kaçak olarak girmeye devam ettiği iddia ediliyor. Bu sebeple Irak pazarından da olumlu haberler gelebilir. Bu arada yumurta üreticileri, Afrika pazarına girmek için de çalışmalarını sürdürüyor.