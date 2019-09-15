Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan “Oralardaki büyükelçiliklerimiz ve ticaret ataşelerimiz aracılığıyla ticaret odaları ve ithalatçı firmalarla buluşup bölgenin potansiyelini tespit ettik. Tanıtım faaliyetleri ve heyetlerimizin bu ülkelere gitmesi sonucunda; Endonezya, Malezya, Güney Kore, Japonya ve Avustralya’ya yaptığımız halı ihracatında artış göreceğimizi düşünüyoruz. Oradaki hacmimizi en azından yüzde 20 artırmayı hedefliyoruz” dedi. Türkiye 2018’de 2,3 milyar dolarlık halı ihraç etti. Geçen yıl ABD 563 milyon dolar, Suudi Arabistan 266 milyon dolar, Irak 170 milyon dolar, Almanya 104 milyon dolar ve Birleşik Krallık 98 milyon dolarla, en çok halı ihraç edilen ülkeler arasında yer aldı. Toplam dış satımın yarısı bu ülkelere yapıldı.