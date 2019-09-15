Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye yeni hikâyesini ihracat üzerine inşa ederken, hükûmet ve ilgili kurumlar da önemli adımlara devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) arasında “Yurt Dışı Pazar Destek Programı” adı altında iş birliği protokolü imzalandı. Yeni program hakkında bilgiler veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’de yaklaşık 3,5 milyon işletmenin faaliyet gösterdiğini, bunların yüzde 99’unu küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) oluşturduğunu söyledi. Varank “İlgili kuruluşumuz KOSGEB, KOBİ’lerin büyümesine ciddi katkılarda bulunuyor. Bu kapsamda sadece 2019 yılında, 1,7 milyar lira tutarında destek sağladık. Bunlar devam ediyor. Yurt Dışı Pazar Destek Programıyla da Türk KOBİ’lerine önemli bir kaynak sağlıyoruz. Programın amacı, KOBİ’lerin ihracattaki payını yüzde 60’lara çıkarmaktır. Destek miktarını 300 bin lira olarak belirledik. Bunun yüzde 70’i geri ödemesiz olacak. Yani 300 bin lira destek almaya hak kazanan bir KOBİ’miz, bunun sadece 90 bin lirasını KOSGEB’e geri ödeyecek. Proje bazlı olarak hayata geçecek programın destek süresi, 6 aydan 24 aya kadar sürebilecek” dedi.

6 ALANDA DESTEK

Programdan, ilk defa yurt dışına açılacak KOBİ’lerin yanı sıra, yurt dışı pazar payını artırmak isteyenlerin de faydalanabileceğini belirten Bakan Varank “KOBİ’lerin altı farklı harcama kalemindeki giderlerini karşılayacağız. İstihdam edecekleri personeller, satın alacakları yazılım ve donanımlar, ürünlerini tanıtmak üzere yapacakları harcamalar, yurt dışı fuar ve seyahat giderleri, her türlü test, analiz ya da belge giderleri ve son olarak hizmet alım giderleri noktasında, ciddi katkılarda bulunacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin ilk Kalkınma Planında ihracat hedefini 226 milyar dolar olarak belirledik. Bunun için daha fazla üretime ve daha fazla ihracata ihtiyaç var. 16 Eylül Pazartesi gününden itibaren, e-Devlet üzerinden veya KOSGEB’in internet sitesinden, programa başvuru yapabilirsiniz. Büyük düşünen, ihracatı hedefleyen, cesur KOBİ’lerimize sesleniyorum. Gelin, bu cömert destek programından faydalanın, bu fırsatları değerlendirin” diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, millî seferberlik anlayışı içerisinde, hep beraber ihracatı artırmak ve tabana yaymak yönünde çalışacaklarını söyledi.

3,5 MİLYON ŞİRKETİ KERVANA KATACAĞIZ

TİM Başkanı İsmail Gülle, 2018’de Türkiye’nin maruz kaldığı kur saldırılarının ardından ihracatçıların ciddi direnç gösterdiğini ve bu durumun seferberliğe dönüştüğünü belirterek “2008-2018 yılları arasında her yıl ortalama 11 bin firmamız ihracata merhaba derken, 2019’un sadece ilk 8 ayında tam 12 bin firma ihracat ailesine katıldı. Bu firmalarımızın 2,2 milyar dolar ihracata imza atmaları, bizler için son derece büyük bir mutluluk, gurur kaynağı. Yurt Dışı Pazar Destek Programı ile bu seferberliği ülke geneline yaymak, bir gün 3,5 milyon KOBİ’mizin ihracat ailemize katılmasını görmek, en büyük hedefimizdir” diye konuştu.

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt da, şunları söyledi: Bir taraftan da teknolojik düzeyi yüksek ürünlerin üretimini ve bu konudaki yeni girişimleri desteklerken diğer taraftan da KOBİ’lerimizi yurt dışı pazarlara hazırlamak için birtakım çalışmalar yaptık. Üretmeye ve ihracata dönük bütün çalışmaların yanındayız.