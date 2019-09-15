Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, yılın 8 ayında hem toplam otomotiv üretimi hem de otomobil üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azaldı. Toplam otomotiv üretimi 921 bin 187 adet olarak gerçekleşirken, geride bırakılan sekiz ayda Türkiye’de üretilen otomobil sayısı 610 bin 222 adet oldu. Aynı dönemde toplam iç pazar yüzde 46 azalarak 246 bin 161 adet, otomobil pazarı yüzde 44 azalarak 193 bin 320 adet olarak gerçekleşti. Öte yandan ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 6 azaldı. Sadece otomobil ihracatı yüzde 8 geriledi. Otomotiv sanayi sekiz ayda, 807 bin adet ihracat gerçekleştirdi. OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün “Ana sanayi ihracatımızın yüzde 85 gibi çok büyük bir bölümünü oluşturan AB pazarında yaşanan daralma, ihracatımızı olumsuz etkiliyor” dedi.