Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığının ocak-temmuz verilerine göre İstanbul’a gelen yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 8,4 milyona çıkarken, hava yolu ile gelişler yüzde 12,8, deniz yolu ile gelişler yüzde 9,2 arttı. Hava yolu ile gelen yabancıların yüzde 24’ü Sabiha Gökçen Havalimanı’nı, yüzde 46’sı İstanbul Havalimanı’nı ve yüzde 30’u Atatürk Havalimanı’nı kullandı. Gelen yabancı turistler içinde 641 bin ile Alman turistler listenin ilk sırasında yer aldı. Listenin ön sıralarında İran 502 bin ile ikinci, Rusya ise 392 bin ile üçüncü sırada bulundu. Tarihi ile dünyaca ünlü İstanbul, adı fazla bilinmeyen ülkelerden de geliş rakamları az da olsa turist çekti. Güney Pasifik’te bulunan bir Mikronezya ada ülkesi olan 13 bin nüfuslu Nauro’dan kente turist geldi.

O ÜLKELERDEN BAZILARI VE GELEN TURİST SAYISI (İLK YEDİ AY)

1.Tonga-1

2.Samoa, Nauru- 2

3.Solomon Adaları-3

4.Doğu Timor-4

5.Sao Tome ve Principe-7

6.Gilbert Adaları,11

7.St.Vincent ve Grenadines-13

8.Tuvalu-23

9.Somaliland, Vanuatu-37

10.Cape Verde- 69

11.Swaziland-78

12.Sanit Lucia- 91

13.Malavi- 144

14.Bostwana- 206