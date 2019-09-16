Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de şirketler; teknoloji tabanlı, katma değerli üretim ve ihracat için yaptıkları çalışmaların meyvelerini topluyor. Telekom sektörüne yerli yazılım üreten, yüzde 100 millî AR-GE şirketi “i2i Bilişim” önemli başarılara imza atıyor. Şirketin Kurucu Ortağı Osman Meral “Başta telekom olmak üzere, enerji ve finans alanlarında faaliyet gösteren bir yazılım şirketiyiz. Kurumsal firmalara yönelik altyapı yazılımları geliştirme konusunda ciddi bilgi birikimi ve yetkinliğimiz bulunuyor. Özellikle Telekom İş Destek Sistemleri (BSS) alanında geliştirdiğimiz birçok ürün/sistem, hâlihazırda portföyümüzde yer alıyor. Bu ürün ve sistemler, hem yurt içi hem de yurt dışı mobil operatörleri tarafından kullanılmaktadır. Son yıllardaki faaliyetlerimize çekirdek şebeke ve radyo erişim ağı alanlarında ürün ve sistem geliştirmelerini de dâhil ettik. Bu kapsamda, bir mobil operatörü temel seviyede uçtan uca kurabilecek sistemleri geliştirdik ve ulaştığımız noktayı geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.

Dünya devi üreticilerle rekabet ettiklerini söyleyen Osman Meral; Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, TTNET, Superonline, Doğuş ve Aksa Enerji gibi yerli müşterilerin yanı sıra, Kanada’da Videotron, Azerbaycan’da Naxtel, Almanya’da Deutsche Telekom, Mozambik’te MCel, Irak’ta Asiacell firmalarına teknoloji sağladıklarını bildirdi.