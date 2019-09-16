Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu artışta ÖTV indiriminin etkisiyle yüzde 30 büyüyen beyaz eşya sektör satışları etkili oldu. Araştırma şirketi GfK Temax’ın verilerine göre; beyaz eşyada kasımda uygulamaya alınan ÖTV indiriminin, 2019 ikinci çeyreğinde de pozitif etkisi oldu. Söz konusu dönemde sektör 4,8 milyar lira ciroya ulaştı. Küçük elektrikli ev aletleri sektörü de, yüzde 17,6 büyüme elde etti ve 1,7 milyar lira ciro seviyesine ulaştı. Telekom sektörü bu dönemde yüzde 10,3 daralarak 6,7 milyar liralık ciro elde etti. Bu daralmada, akıllı telefon ürün grubunda devreye alınan ÖTV artışı etkili oldu. Bilgi teknolojileri sektörü ise yüzde 16,6 daralarak 884 milyon lira ciroya geriledi. Bu küçülme, dolar kurunun dalgalanmasından ve akıllı telefonların bilgi teknolojileri ürün gruplarını olumsuz etkilemesinden kaynaklandı. Akıllı saatler ve mikrofonlu kulaklıklar, yüzde 30’un üzerinde cirosal büyümeyi yakaladı.