Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (16 Eylül 2019 güncel altın fiyatları)

Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? (16 Eylül 2019 güncel altın fiyatları)

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın, yatırım ve hediyeleşme için sık sık tercih edilir. Bu sebeple vatandaşlar internette altın fiyatlarını merakla arayıp "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? " şeklinde sorular yöneltirler. Peki Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 16 Eylül 2019 çeyrek ve gram altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 16 Eylül 2019 Pazartesi gününün gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatları ne kadar? İşte merak edilen soruların cevapları... GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI Düşüş eğilimini Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası da devam ettiren altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın, bu sabah saatlerinde yüzde 1,83 prim yaparak 277,13 TL'den işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 447 lira, Cumhuriyet altını 1.845 liradan satılıyor.

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