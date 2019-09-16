Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siemens Türkiye'nin iklimlendirme sektöründe öncü olan ileri teknolojiye sahip ürün ve çözümleri dünyanın önde gelen sektör profesyonelleri ile buluşmaya hazırlanıyor. Bu yıl 14. kez düzenlenecek olan Uluslararası ISK-SODEX 2019'da Siemens, SINAMICS G120X frekans konvertörü ile yerini alacak. Fuar katılımcılarının marka bilinirliklerine önemli katkı sağlayacak Forum Alanı'nda ise 3 Ekim Perşembe günü Siemens Dijital Endüstriler Bölümü Hareket Kontrol Sistemleri Pazarlama ve Ürün Yöneticisi Mehmet Yılmaz, 11. Salon'da düzenlenecek “Fan & Pompa Uygulamaları için Frekans Konvertörleri” panelinde saat 16.05'te katılımcılarla gündemi paylaşacak.

SINAMICS G120X serisi, altyapı uygulamalarında ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri eksiksiz şekilde yerine getirmek için tasarlandı. Ürün; suyun ve havanın kontrol edilmesini, sınırlanmasını, her zaman kontrollü bir şekilde ayrıştırılmasını, işlenmesini ve taşınmasını sağlıyor. Siemens SINAMICS G120X, doğanın gücünü herkese faydalı olacak şekilde kontrol altına almak için tüm ihtiyaçları karşılıyor.