Türkiye Gazetesi

İstanbul’da yaklaşık 20 gün önce taksilere yüzde 25 zam geldi. Taksimetre açılış ücreti 4 liradan 5 liraya, kısa mesafe ücreti 10 liradan 13 liraya çıktı. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu; en son zammın iki yıl önce yapıldığını, yeni zammın taksicilerin giderlerini karşılamadığını ileri sürerek, 2020 için yeni fiyat artışı talebini ocak ayında görüşmeye başlayacaklarını söyledi. Eyüp Aksu, “Taksilerde iyileştirme, en son 2017’de oldu. Yıla göre hesapladığımızda, yıllık yüzde 12,5 zam yapılmış oldu. 24 ayda ticari araçların sürekli gideri olan akü, lastik, arabanın finansmanı gibi unsurlara ise yüzde 110 zam yapıldı. Esnafımız bu zamlar karşısında mağduriyet yaşadı. Ağustos ayının 27’sinde bizim talebimiz yüzde 30’du” diye konuştu. Eyüp Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan her yılın temmuz ayı için söz aldıklarını belirterek “Ocak ayında yazışmalarımız başlıyor. Bu konuyla alakalı gerekli birimlerle görüşüyoruz. Yılın belirli bir ayı netleşirse, her yılın o ayında zam yapılır diye düşünüyorum. Bu konuda da söz verdiler. Toplu taşıma gibi hareket ediyoruz. Dört kişi taksi kullandığı zaman, daha ucuz seyahat şansı tanıyoruz” ifadelerini kullandı.



Vatandaş kısa mesafeyi pahalı buluyor

Vatandaşlar, taksi fiyatlarının artmasından şikayetçi! Korsan taksiye başvurduklarını söyleyen vatandaşlar “Taksi fiyatları daha önce pahalı geliyordu. Şimdi daha da arttı. İnsanlar başka alternatiflere yöneliyor. Taksiler zaten çok yetersiz. Taksi plakası ile ilgili bir rant da olmaması lazım. Sayıları artmalı. Çünkü bu bir hizmet” şeklinde konuşuyor. Akın Koçak ise “Ben genelde işim gereği çok fazla kullanıyorum. Yakın mesafelerdeki artış çok fazla oldu. 1 kilometre olmayan yere, 13 TL veriyoruz. Acil işler olabiliyor. Bu kısa mesafe ücretlerinde bir güncelleme olabilir” dedi.



Yeni tarife, taksicileri ikiye bölmüş durumda. Kimi yeni yapılan zamdan memnun, kimisi müşterilerin azaldığını söylüyor. Taksi şoförü Gökhan Çilesiz, daha fazla zam yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, “İşlerimizde düşüşler var. Bir zam daha gelirse, işlerimiz daha da gerileyecek. Şu an ideal” ifadeleri kullandı. Mustafa Çakır “Enflasyona göre zamlar yapılıyor. Bize de yapıldı. Normal karşılamak lazım. Benzin, mazot hepsine zam geliyor. Artık maliyetler artıyor. Enflasyonla ilgili, bizimle değil” dedi. Şoför Cemal Kartufan da, özellikle kısa mesafedeki müşterilerinin azaldığını ifade etti.