Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı kentsel dönüşüm eylem planı, birçok açıdan fayda sağlayacağı gibi sektörlerde de hareketliliği artıracak. Baymak Üst Yöneticisi (CEO) Ender Çolak, yapılacak yeni binalarda kullanılacak enerji verimliliği yüksek ürünler sayesinde Türkiye’nin, yılda yaklaşık 500 milyon dolarlık tasarruf edebileceğini bildirdi. Plan kapsamında “öncelikli” denilen 1,5 milyon konutun dönüşümünün beş yıl içerisinde bitirileceğini hatırlatan Çolak “Bu yapıların neredeyse tamamında eski ısıtma sistemleri kullanılıyor. Yapılan düzenlemeler ışığında, inşa edilecek yeni binalarda enerji verimliliği yüksek ürünler kullanılacak. Biz de başlatılan seferberliğe her türlü katkıyı sunmaya hazırız” ifadelerini kullandı. Ender Çolak, akıllı ev teknolojilerinin de bu verimlilik seferberliğine ciddi katkı sunacağını belirterek “Akıllı ev teknolojileri sayesinde binalar, akıllı telefonlar gibi sürekli güncellenen ve kullanım kılavuzu olan sistemler hâline geldi. Artık sadece daireleri değil, çok katlı binaların merkezi sistemlerini dahi cep telefonlarından ve tabletlerden yönetmek mümkün. Bu alanda yeni teknolojiler de çok kısa vadede hayatımızda yaygınlaşacak. Bu sayede binaların enerji kaynağı da çok daha kolay ve verimli biçimde yönetilebilecek” diye konuştu.

Ender Çolak, iklimlendirme sektöründe sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada çok köklü değişiklikler yaşandığını belirterek, şunları kaydetti: Araştırmalar, 10 yıl içinde Avrupa’da kombi ve kazan pazarının yüzde 30 oranında daralacağını, katı yakıtlı kazan pazarının da zaman içinde yok olacağını gösteriyor. Diğer yandan Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yapılan projeksiyonda, 2060 yılına kadar dünyada kullanılan elektriğin yarısından fazlasının güneş enerjisiyle üretileceği ve sera gazı emisyonlarının önemli ölçüde azaltılacağı öngörülüyor.