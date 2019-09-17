Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2019’a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre 938 bin kişi artarak 4 milyon 253 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı 2,8 puan yükselerek yüzde 13 oldu. İşsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre ise 0,2 puan arttı. Türkiye’de istihdam edilenlerin sayısı haziranda geçen yılın aynı dönemine göre 802 bin düşüşle 28 milyon 512 bin kişi olurken, istihdam oranı da 2 puanlık azalışla yüzde 46,4’e geriledi. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 100 bin kişi artarak 27 milyon 983 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,1 puan yükselerek yüzde 45,6 oldu. İşsizlik oranı 0,1 puan azalarak yüzde 13,9’a geriledi. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan artarak yüzde 52,9 olarak gerçekleşti.



ZİRVEYİ GÖRDÜK

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam) istihdam analizine göre Haziran ayı işsizlik rakamlarında sanayi sektörü ve 6 ay sonra ilk kez inşaat sektöründe istihdam artıya geçti. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Haziran 2019 döneminde değişmeyerek yüzde 16,2 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde tarım dışı istihdam 75 bin kişi, tarım dışı işgücü ise 89 bin kişi artmıştır. Sektörel verilere göre hizmetler dışında tüm sektörlerde artış kaydedilmiş, en ciddi artış ise 70 bin ile sanayi sektöründe gözlemlenmiştir. Hizmetlerde istihdam 7 bin azalmıştır. İnşaat sektöründe Şubat 2018’den beri süregelen kayıplar ilk defa durmuş, 12 bin kişilik bir artış kaydedilmiştir. Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre erkeklerde istihdam kayıpları devam ederken kadın istihdamı artışa geçmiştir. Son bir yıl içerisinde özellikle inşaat sektöründeki kayıpların erkek istihdamını olumsuz etkilediği görüldü. Haziran 2019 döneminde Mayıs 2019 dönemiyle kıyaslandığında tarım dışı işgücü 89 bin artarak 27 milyon 384 bine yükselirken, tarım dışı istihdam 75 bin artarak 22 milyon 948 bin kişi olarak kaydedilmiştir



Ekonomideki toparlanma istihdama yansıyacak

Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Can Pamir, Merkez Bankası tarafından geçen hafta yapılan faiz indirimi sonrası gelecek dönem beklentilerinin yükselmesiyle ekonomideki toparlanmanın hızlanacağına işaret edildiğini ve bunun istihdama da yansıyacağına inandığını söyledi.Pamir, şu değerlendirmeyi yaptı: “Genel olarak işsizlik verisi öncü bir veri değildir, dolayısıyla ilk dönemde Türkiye ekonomisi daralmış olduğundan bu verilerin çıkmış olması şaşırtıcı değil. Merkez Bankası faiz indirimiyle birlikte gelecek çeyrek için beklentiler yüksek, yabancı yatırımcılar olsun, yerli yatırımcılar olsun Türk lirası varlıklarına ilgi gösteriyorlar. Bundan sonra ekonomindeki toparlanmanın hızlanacağına dair işaretler var. Bu tabii ki istihdama da yansıyacaktır.”

İŞKUR 1 milyon kişiyi işe yerleştirdi

Gençler en çok satış danışmanlığını tercih ediyor

Haber Merkezi ANKARA - Millî istihdam seferberliğinde hedef rakam olan 2,5 milyon kişiye ulaşılması için çalışmalar devam ediyor. İŞKUR tarafından bu yıl içerisinde 1 milyon kişi işe yerleştirildi. İşe yerleştirme oranı geçen yıla göre yüzde 24 artarken, en çok tercih satış danışmanlığına oldu.

AÇIK İŞ İLANLARI DÜŞÜYOR

İşe yerleştirme sayısın artmasıyla birlikte işverenlerden alınan açık iş sayısı 1,4 milyona düştü. Açık iş ilanlarının yüzde 99,6’sı özel sektörden alınırken, en fazla açık iş ilanı 482 binle sanayi sektöründen gerçekleşti.

80 BİN KURS PROGRAMI DÜZENLENDİ

Millî istihdam seferberliğinin önemli itici güçlerinden birisi olan meslek kurslarına da ilgi arttı. 8 ayda toplamda 80 bin İşbaşı Eğitim, Girişimcilik ve Mesleki Eğitim kursu düzenlenirken, 379 bin kişi programlardan faydalandı. Eğitim kurslarından en çok dokuma, modelist ve müşteri hizmetleri görevlisi meslekleri tercih edildi.

475 BİN İŞVERENLE GÖRÜŞÜLDÜ

Öte yandan, mesleki eğitimlerin yanı sıra, iş arayanlarla da birebir görüşmeler gerçekleştirildi. Bu kapsamda 8 ayda bireysel görüşme sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,3 artarak 4.5 milyona ulaştı. Buna ek olarak işveren danışmanlığında ise işyeri ziyaretleri yüzde 9,9 artarak 475 bine ulaştı.