Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akaryakıt sektörünün önemli şirketlerinden Petrol Ofisi, bayilerinin üniversite öğrenimlerine devam eden çocuklarına yönelik daha önce uygulanmamış bir eğitim gerçekleştirdi. Petrol Ofisi'nin tüm üst düzey yöneticilerinin de katıldığı, 'Gelecek Nesillerin Ofisi' başlıklı bir günlük eğitimin açılış konuşmasını Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper yaptı. Tüm direktörlerin kısa konuşmalarının ardından Petrol Ofisi CMO'su Beril Alakoç, ‘Petrol Ofisi Nesilden Nesile', ‘Markanın Gücü', ‘Networking', ‘Tüketicilerin İstasyonlardan Beklentileri' başlıklı bir konuşma yaptı.

Petrol Ofisi CHRO'su Neslihan Yalçın'ın ‘Küresel Trendler' başlıklı konuşmasının ardından günün ikinci yarısında Petrol Ofisi yöneticilerinin liderlik ettiği vaka çalışmaları yapıldı ve üretici fikirler Petrol Ofisi yönetimi ile paylaşıldı.



'Gelecek Nesillerin Ofisi' eğitimleri devam edecek

Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper, son iki yıldır, stratejisinden organizasyonel yapısına, kurumsal kimlikten ürünlerine kadar çok yönlü ve önemli bir gelişim süreci yönettiklerini kaydederek şunları söyledi: "Böylesine büyük ve önemli bir yapıda tüm kulvarlarda eş zamanlı çok hassas çalışmalar yürütüyoruz. İki yıllık bu gelişim ve dönüşüm döneminin tüm Petrol Ofisi Ailesi'nde çok olumlu yansımaları oldu.

Bu başarının gelecek nesillere aktarılması da bugün yakaladığımız ivmenin güçlenerek devam etmesi için ön koşuldur. Gelecekte işlerimizi teslim alacak bayilerimizin üniversitelerde okuyan çocukları ile, eşine az rastlanan bu tarz bir eğitimle bir arada olmaktan çok mutluyuz. Onların bayrağımızı daha da yukarılara taşıyacağından hiç şüphe duymuyoruz. İlerleyen dönemlerde de devam edecek ‘Gelecek Nesillerin Ofisi' programı ile tüm bayilerimizin çocukları ile bir araya gelmeyi hedefliyoruz".