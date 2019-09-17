Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya e-ticaret devi Amazon, 16-27 Eylül tarihleri arasında İstanbul Galata Rum Okulu'nda AWS Pop-Up Loft İstanbul adlı etkinlikler dizisi düzenliyor. Özel konuşmacılar, teknik workshop'lar ve uygulamalı eğitimlerin düzenleneceği etkinlik, teknoloji dünyasına yön veren isimleri bir araya getiriyor.

AWS Pop-Up Loft, Amazon'un teknoloji merkezli müşteri vizyonunu yönlendirmekten sorumlu CTO'su Dr. Werner Vogels'in açılış konuşmasıyla başladı. Dünyaca ünlü ismin açılış konuşması sırasında Vestel'in akıllı ev ve bulut teknolojileri alanındaki tecrübelerini aktaran Vestel IoT, Bulut ve Otomasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Savak, Vestel'in ürettiği cihazların birbirleriyle ve dünyadaki diğer IoT cihazlarıyla konuşur hale gelmesi için ciddi çaba sarf ettiklerini kaydetti.



Savak, IoT çalışmalarının sadece bir şirketin kendini dönüştürmesi ile anlamlı olamayacağını belirterek, “IoT çalışmalarında oldukça heterojen bir bulut sistemi ortaya çıkıyor. Bu gayretlerin hep birlikte koordine edilmesi ve cihazların birbirleriyle konuşmasının sağlanması gerekiyor.

Vestel olarak buna büyük önem veriyoruz. Tüketici açısından bakıldığında cihazlar kompleks hale geliyor, dolayısıyla bir yandan kullanımlarının da kolaylaştırılması gerekiyor. IoT'nin yaygınlaşabilmesi, bu marketin daha da büyümesi ve bundan üretilecek servislerin verimli olabilmesine yoğunlaşıyoruz. IoT, bir daha çıkmamak üzere hayatımıza girdi.

Biz sadece Vestel olarak değil Zorlu Grubu olarak faaliyet gösterdiğimiz her alanda IoT konusunu odağımıza alıyor, sektörde birçok ilke imza atıyoruz. Grup olarak IoT vizyonumuz paralel olduğu için grup şirketleri olarak bu alanda sinerji oluşturup farklı uygulamalar ve katma değerli servisler ortaya çıkartıyoruz” şeklinde konuştu. Savak, IoT'nin tüketicinin kullanabileceği şekilde sunulmasının ve akıllı cihazlarının birbirleriyle harmoni içinde çalışmasının öneminin altını çizdi.