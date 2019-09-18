Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhracatını artırarak hem yatırımlarını büyütmek hem de ülkeye daha fazla döviz getirmek isteyen şirketler, yeni açılımlar geliştirmeye devam ediyor. Türkiye, Dubai’de düzenlenen Restoran Ürünleri ve Ekipmanları Fuarı’na ilk defa millî katılımla çıkarma yaptı. İstanbul Ticaret Odası öncülüğünde 73 firma “The Hotel Show 2019”da ürün ve hizmetlerini ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Dubai World Trade Center’da kapılarını ziyaretçilere açan fuarda Türk firmalar “Expo 2020 Dubai” için Körfez’de inşa edilen otelleri takibine aldı.

Türk girişimcisini bu yıl The Hotel Show Dubai’ye getiren üç önemli sebep bulunduğunu ifade eden İTO Başkanı Şekib Avdagiç “Bölgede otel ve konaklama tesisi sayısı, kapasiteleri sürekli yükseliyor. Otel ekipmanlarına ihtiyaç giderek artıyor. Dubai’de, Expo 2020’ye kadar 40 bin yeni otel odası inşa edilecek. Biz de bu pastadan pay almak için buradayız. İkinci önemli sebep; Körfez ve Birleşik Arap Emîrliklerinde bu alanda yeterli üretim bulunmuyor. Bu otellerin neredeyse bütün tedariki ithalat ile karşılanacak. Son olarak en güncel sebebimiz ise 173 gün sürecek Expo 2020’nin Dubai’de gerçekleştirilecek olması... Expo’yu Türkiye’nin ihracat, turizm ve yatırım imkânlarının tanıtılması açısından önemli görüyoruz” dedi.

İTO Başkanı Avdagiç, konaklama endüstrisinin Orta Doğu’da çok hızlı büyüdüğünü ifade ederek, Körfez ülkeleri otel pazarının toplam değerinin 501 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Fuarın yeni iş birlikteliklerine vesile olacağını belirten Avdagiç “Otel müdürleri, mimarlar, tasarımcılar ve satın alma yöneticileri buraya geliyor. Hedefimiz, bu ülkelerde daha çok eve, otele ve restorana girmek. Körfez ve Orta Doğu’da otel ve restoran ekipmanlarımızın, dünyada büyük ilgi gören Türk dizilerimiz gibi dikkati çekmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.