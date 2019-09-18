Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce 8 bin 508 gazi ve gazi yakınının istihdamını gerçekleştiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 19 Eylül’de de çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına 425 şehit yakını ve gazinin daha atanmasını gerçekleştirecek. Konu hakkında bilgi veren Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, atamaların sadaece yılda 2 defa değil, yıl içinde sürekli yapılabildiğini, şehit yakını ve gazilerin öğrenim durumuna karşılık gelen unvanlara atanmalarının sağlandığını ifade etti ve “Hak sahipleri artık öğretmen, hemşire, mühendis gibi unvanlı kadrolara da atanabiliyor” dedi. 19 Eylül’ün Gaziler Günü olarak da kutlandığını hatırlatan Selçuk “Gazilerimizin çocuklarına SGK eliyle eğitim ve öğretim yardımında bulunan ve yılda bir defa olmak üzere maluliyet derecesine göre ek ödeme yapan devlet, gazilere aylık bağlama, nakdi tazminat, istihdam hakkı, faizsiz konut kredisi (2019’da 137 bin lira), ücretsiz seyahat hakkı (42 bin 960 gazi, 85 bin gazi yakınına ücretsiz kart), elektrik ve su bedeli indirimi, eğitim yardımı, sağlık hizmetlerinde katılım payı muafiyeti, kira ödemesi, mesken vergisi muafiyeti, çocukların özel orta öğretim kurumlarından kontenjan dâhilinde ücretsiz yararlanması, tayinde ayrıcalık, gerekli kişilere özel rehabilitasyon merkezi ve huzurevinden yararlanma gibi çalışmalar yapılıyor” dedi.