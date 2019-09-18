Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Fiyatların serbest piyasada düşüşe geçmesi üreticiyi zor durumda bıraktı. Sektör temsilcileri, fiyatların düşmesini ilk etapta, üreticilerin fındıkları bir anda pazara indirmesine bağlarken, yabancı alıcıların pazarı etkileyerek fiyatları düşürdüğü de belirtiliyor. Diğer yandan, alım fiyatının Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından 16-17 lira açıklanmasının ardından fırsatçılar yine kendisini gösterdi. Topladıkları fındıkları bekletecekleri depo olmadığı için bir an önce elinden çıkarmak isteyen gurbetçi üreticilerin elindeki ürünleri kilosu 12-13 TL’den satın alan fırsatçılar, çocuğunu şehir dışında okutan ailelerin ürünlerini de ucuz fiyattan kapattı.

Üreticilerin, tüccarların tuzağına düşmemesi için çalıştıklarını söyleyen Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça “Her bölgenin kotası var. Ordu’nun 82 olan kotasını 105 kilograma çıkardık. Daha fazla artıramıyoruz, bu defa da tüccarlar kota yok diye üreticiden ürünü ucuza kapatıp TMO’ya pahalı satabilir. ‘Kota konuldu’ diye feryat edenler var ama bu tamamen vatandaşı korumak için hayata geçirilen bir uygulama” dedi.