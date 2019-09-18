Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1968 yılında yürürlüğe giren Türkiye-Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile Türk vatandaşlar, Hollanda mevzuatından kaynaklanan kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin sosyal güvenlik haklarını Türkiye'de kullanma imkanına sahip olmuşlardı. Bu haktan Türk vatandaşları kendisi ve çalıştıkları ülkede yanında bulunan aile bireyleri yararlanırken, Türkiye'de yaşayan aile bireyleri de faydalanabiliyor.

Bu kapsamda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Hollanda Sigorta Kurumu (SVB) arasında İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde ikamet eden Türk ve Hollanda vatandaşlarını bilgilendirmeye yönelik Türkiye-Hollanda Danışma Günleri başladı. 17-19 Eylül 2019 tarihleri arasında SGK Fatih Sosyal Güvenlik Merkezi'nde yapılacak danışma günlerinde Türk ve Hollandalı vatandaşların sosyal güvenlik hakları bilgilendirilecek.



Danışma Günlerinde Hollanda'da bulanan Türk vatandaşlarına emekli olanlarla emekli olmadan Türkiye'ye döndükten sonra söz konusu illerde ikamet edenler ve bunların aile bireyleri yararlanabilecekler. Danışma hizmeti, Türkiye-Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin öngördüğü sosyal güvenlik haklarına (emeklilik, malullük, ölüm ve hastalık halinde sağlanan yardımlar) ve yurtdışında geçen sürelerin borçlanma yoluyla değerlendirilmesine ilişkin soruların Türk ve Hollandalı uzmanlarla birebir yapılacak görüşmelerde cevaplandırılması ile gerçekleştirilecek.

Danışma hizmetinin ücretsiz olarak Türkçe ve Hollandaca verileceği belirtildi.