Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankasının temmuzda 425 baz puanlık indirimi sonrasında kamu bankaları konut kredisi faizlerini yüzde 0,99’a çekti, konut sektöründe hareket başladı. Ağustosta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 8,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ağustos ayında 110 bin 538 konut satışı gerçekleştirilirken ipotekli konut satışları geçen senenin aynı ayına göre yüzde 168 artışla 34 bin 148’e yükseldi. İpotekli satışların toplam konut satışları içinde payı da yüzde 30,9 oldu. Konut satışlarında İstanbul 15 bin 881 konutla ilk sırada (yüzde 14,4) yer aldı. İstanbul’u 10 bin 707 konut satışıyla (yüzde 9,7) Ankara, 6 bin 25 konut satışıyla (yüzde 5,5) İzmir izledi. En az satış olan iller 18 konutla Hakkâri, 28 konutla Ardahan ve 59 konutla Şırnak olarak kayıtlara geçti.



YABANCIYA KONUT SATIŞI AZALDI

Söz konusu dönemde ilk defa satılan konut sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,7 azalarak 40 bin 634’e geriledi. İkinci el konut satışları ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,3 artarak 69 bin 904 olurken, yabancılara konut satışları yüzde 6,8 azalarak 3 bin 604 oldu. Ağustosta Türkiye’den, Irak vatandaşları 675, İran vatandaşları 469, Rusya Federasyonu vatandaşları 212, Kuveyt vatandaşları 159, Almanya vatandaşları ise 149 konut edindi.