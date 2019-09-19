Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnternet sözlük konseptinin en büyük oyuncuları arasında yer alan İnci Sözlük ile Uludağ Sözlük’ün yüzde 50 hissesi 10 milyon TL’ye Bursalı genç girişimci Emin Adanur’a satıldı. İki sözlük sitesiyle birlikte İncicaps ve Haberself siteleri ile bu sitelere bağlı sosyal medya hesapları da satış sürecine dâhil edildi. Kuruluş tarihi 2005 olan Uludağ Sözlük, bugün 850 bin günlük ziyaretçi sayısı ve 700 bin üyeyle Türkiye’nin ikinci yerli sosyal medya sitesi. 2009 doğumlu İnci Sözlük ise 1,2 milyon üyesi ve sosyal medyadaki 15 milyon takipçisiyle Türkiye’nin en büyük sosyal medya kitlesine sahip. Türkiye nüfusunun yüzde 85’inin haberdar olduğu site, her gün 450 bin farklı kişi tarafından ziyaret ediliyor. Haberself de aylık 30 milyon sayfa görüntülenmesi ve günlük 250 bin tekil ziyaretçisiyle Türkiye’nin en popüler ikinci viral haber sitesi konumunda bulunuyor.