Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fikret Çengel İSTANBUL - Türkiye’nin üç yıldır üst üste e-İhracat şampiyonu olan Modanisa.com, son dönemlerde aldığı üç yabancı fonun desteği ile muhafazakâr giyimde dünyanın en büyük online moda platformu olma yolunda hızla ilerliyor. 135 ülkede faaliyet gösteren ve 200 milyon ziyaretçiye sahip Modanisa.com, Turquality programına katılarak ilk etapta ticaret ağını güçlendirmek için depolar kuracak. Bu kapsamda Hollanda, Dubai ve Irak’a depolar kurarak ürün satış ağını yurt dışına taşıyacak.

Modanisa CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Türe, bir alışveriş platformu olarak 850’den fazla üretici, marka ve tasarımcıyı uluslararası pazara açtıklarını belirterek “Biz bir platform olarak dünya markası olurken, taşıdığımız markalardan da en az beşinin dünya markasına dönüşmesinin hayalini kuruyoruz” dedi. Türkiye olarak hem coğrafi konumu hem de tasarım ve üretim kabiliyetlerine sahip olduklarını ifade eden Türe, bu üç avantaj sayesinde dünyada rakiplerinin olmadığını kaydetti.



SATIN ALMALARLA BÜYÜYECEĞİZ

Turquality’nin, hedeflerine ulaşmada önemli katkılar sağlayacağını dile getiren Türe “Bir anlamda Türkiye’nin hazır giyimdeki gücünü dünyaya taşıyoruz. 2011 yılında 50 tedarikçi ile çıktığımız yolda bugün 850’den fazla tedarikçimiz var. Bu girişimcilerin yüzde 80’i kadın. Beş kıtada 135 ülkeye kargo gönderiyoruz. Aylık 16 milyon, yıllık 200 milyonun üzerinde ziyaretçiye ulaşıyoruz. Yıllık gelirimiz ise 200 milyon dolar. Yayınlarımızı Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca ve Almanca olmak üzere beş dilde gerçekleştiriyoruz. Turquality Destek Programı’na kabul edilmemiz, Türkiye’yi dünyada muhafazakâr modanın merkezlerinden birisi yapma hedefimize bizi bir adım daha yaklaştıracak” diye konuştu. “Nerede Müslüman varsa orada müşterimiz var” diyen Türe, ticaret ağını daha da büyütmek için, bazı ülkelerde şirket satın almalara gidebileceklerini belirterek şöyle konuştu: Avrupa ve Amerika pazarını önemsiyoruz. Endonezya ve Malezya da ilgilendiğimiz diğer pazarlar. Elimizde çok güçlü bir data zenginliği var. Dünyada milyonlarca insanın, moda. Renk, beden ve eğilimini gösteren bilgiler mevcut. Bu bilgiler bizim yol haritamızı şekillendirecek.



HEDEF 500 MİLYON ZİYARETÇİ

Turquality kapsamında yapacakları çalışmalarla yıllık ziyaretçi sayısını 500 milyona çıkaracaklarını vurgulayan Türe, hâlihazırda Orta Doğu, ABD ve Avrupa’da geri toplama merkezlerinin ve Londra ve Dubai’de de ofislerinin bulunduğunu söyledi. Türe “Turquality ile birlikte bu varlığımızı planlı bir şekilde büyütmek istiyoruz. Tek başına dünyanın herhangi bir ülkesine ulaşamayacak üreticiyi dünyaya taşıyoruz. Bir platform olarak, büyük küçük tüm markaların, kendilerini dünyaya taşırken karşılarına çıkabilecek bütün problemleri çözecek formülleri biliyoruz” diye konuştu.



E -İHRACAT’TA DÜNYANIN GERİSİNDEYİZ

Gelişmekte olan ülkelerdeki e-İhracat ortalaması toplam ihracatın yüzde 7’si dolayında iken gelişmiş ekonomilerde bu oranın yüzde 11-12 seviyesinde olduğunu ifade eden Türe şöyle devam etti: Bu oran ülkemizde maalesef yüzde 1,5. Bu doğrultuda Türkiye’nin toplam ihracatı içinde e-İhracat’ın mevcut payının 2023 yılına kadar yüzde 5’e çıkarılması hedefleniyor. Bu hedef bile hâlen gelişmiş ülkelerin gerisinde kalıyor. Bunu daha da yukarılara çekmek için çalışmamız şart. Bu şekilde ülkemizin e-İhracat hamlesinin bayrak taşıyıcısı olmaktan ve bu hedeflere ulaşmasında katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Daha önce Reuters’in hazırladığı Global Islamic Economy Raporu’nda da dünyanın en popüler İslami giyim sitesi olarak yer aldık. Bir Türk firması olarak dünya markası olmak konusunda kendimizi şanslı hissediyoruz.

Bir milyar dolar gelir hedefliyor

∂ Modanisa CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Türe “Toplam ciromuz içerisinde ihracatın payı yüzde 76’lara yükseldi. 2020 ihracat hedefimiz 200 milyon. 2023 yılı için kendimize koyduğumuz ihracat hedefi ise bir milyar dolar” dedi.