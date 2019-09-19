Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırmaya göre emekliler hem geleceklerinden endişe ediyor, hem de çalışmayı tamamen bırakıyor. Türkiye’de yaşlılığı insanlar ilk anda hastalık, ölüm, biyolojik kayıp, ekonomik zorluk, başkalarına bağımlı olmak olarak değerlendiriyor. Yaşlılığa sakinlik, aile, hayaller, mutluluk, saygınlık, tecrübe, torun, uğraşlara zaman ayırma gibi bakanlar da var. Ortalama 52 yaş ve üzeri biri için artık genç denemeyeceği belirtilirken, 64 yaş ve üzeri biri için ‘yaşlanmış’ kelimesinin kullanılacağının vurgulanması dikkat çekti.

Avivasa CEO’su Fırat Kuruca, araştırmada ortaya çıkan sonuçları değerlendirirken “Türkiye’de genç nüfus azalıyor. Yani Türkiye yaşlanıyor. Araştırmalar 2057’de Türkiye yetişkin nüfusunun yüzde 40’ının yaşlı olacağını gösteriyor. İnsanlar yaşlılıktan korkuyor çünkü geliri eksik, yeterli oranda tasarruf edemiyor. Araştırmamızın en yüksek sesle söylediği gerçek, ‘Türkiye yaşlanmaya hazır hissetmiyor’ cümlesiyle özetlenebilir. Tüm yaş gruplarında ‘olduğumdan daha genç olmayı isterdim’ ifadesine katılım görülüyor” dedi. Araştırmada ortaya çıkan diğer bazı veriler şöyle:

¥ Yaşlanmaktan en çok korkan grup 35-49 yaş aralığı.

¥ Orta yaş grubu, çocuklarının geleceği için endişe duyuyor, yaşlılar ise torunlarının.

¥ Sağlık, bakım ve gelecek konularından sonra, bütün yaş grupları ekonomik özgürlüğe sahip olamamaktan endişe ediyor.

¥ Emeklilerin yüzde 71’i çalışmayı tamamen bırakmış durumda. Potansiyel var ama fırsat yok.

¥ Herkes bir an önce emekli olmak istiyor ama emeklilikle ilgili plan ya da hayalleri yok. Sadece emekli olma fikriyle heyecanlanıyorlar.

¥ Erkekler yalnız kalmaktan, kadınlara nazaran daha çok korkuyor.

¥ Yaşlılara toplum tarafından çizilen roller oldukça sınırlı.