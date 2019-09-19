Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun aldığı pay ise 0,2 puan azalarak yüzde 6,1’e geriledi. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2018 yılına ilişkin Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırma sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre Türkiye’de ortalama yıllık eş değer hane halkı kullanılabilir fert geliri, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 12,2 artarak 21 bin 557 liradan 24 bin 199 liraya ulaştı.



MAAŞ VE ÜCRETLE GEÇİNDİK

Hane halkı kullanılabilir fert gelirleri içinde en yüksek payı yüzde 48,5 ile maaş ve ücret gelirleri aldı. İkinci sırada yüzde 20,1 ile sosyal transfer gelirleri aldı. Müteşebbis gelirleri ise 0,8 puan azalarak, gelirde yüzde 18,8’lik pay aldı. Müteşebbis gelirleri diye ayrılan gelir grubunun en önemli bölümünü tarım oluşturdu. Tarımdan gelirleri toplam müteşebbis gelirinin yüzde 22,9’unu oluşturdu.