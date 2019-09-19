Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, önümüzdeki günlerde Resmî Gazete’de yayımlanması beklenen düzenleme için “Özellikle vurgulamak isterim ki, bu düzenleme sadece sektörümüze katkı sağlamayacak, ortaya çıkacak fiyat rekabeti tüketicilerimizin cebine de yansıyacak” dedi. Yılmaz “Düzenleme ithalat serbestliğinin önünü açacak. 15-20 yıl kontratlı gaz belirli dönemlerde piyasa fiyatının üzerine çıkabiliyor. Şimdi aylık, 3 aylık, 1 yıllık kontratlarla ucuz gaz alınabilecek. Bu ucuzluk tüketiciye de yansıyacak” dedi.