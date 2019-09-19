EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, önümüzdeki günlerde Resmî Gazete’de yayımlanması beklenen düzenleme için “Özellikle vurgulamak isterim ki, bu düzenleme sadece sektörümüze katkı sağlamayacak, ortaya çıkacak fiyat rekabeti tüketicilerimizin cebine de yansıyacak” dedi. Yılmaz “Düzenleme ithalat serbestliğinin önünü açacak. 15-20 yıl kontratlı gaz belirli dönemlerde piyasa fiyatının üzerine çıkabiliyor. Şimdi aylık, 3 aylık, 1 yıllık kontratlarla ucuz gaz alınabilecek. Bu ucuzluk tüketiciye de yansıyacak” dedi.
Ucuz gaz gelecek fiyatlar da düşecek
19.09.2019 - 09:11 | Son Güncelleme: 19.09.2019 - 09:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Boru hattıyla yurt dışından ucuz spot doğalgaz ithal edilebilecek. Konuya ilişkin yetki, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) verildi.
Etiketler : doğalgaz,
651203 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/651203.aspx
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