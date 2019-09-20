Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Özdebir “Ekonomide son aylarda yaşananlar nedeniyle reel sektör firmaları, birbirine kredi vermeyi durdurdu. Bu durumda yeni ödeme araçlarının geliştirilmesi önemli. Ticari kredi kartlarının limitlerinin artırılması gerekiyor. Konuyu Hazine ve Maliye Bakanımıza da söyledik. Ancak bu sadece sektörel ihtiyaçlar için kullanılsın. Eskiden daha çok açık hesap ve çek-senet ile iş yapılıyordu. Şimdi ya nakit ya kredi kartı şart” dedi.

Merkez Bankasının attığı adımları doğru bulduklarını söyleyen Özdebir “Dolar şu anda olması gereken yerde. Yıl sonuna kadar 6 lirayı geçmez. Önümüzdeki yılın ikinci çeyreğine kadar ekonomi, ufak iyileşmelerle sürer. Şu anda dibi gördük veya görmek üzereyiz. Biraz elek sallanıyor. Her fırsatta kurtarılmaması gereken firmaları kurtardık. Şimdi ise ‘İyi yönetilen firmalar ayakta kalsın, geride kalanlar da düzgün devam etsin’ diye düşünüldüğünü, dengelenmenin amacının bu olduğunu tahmin ediyorum. Sanayi olmadan ülkenin gelişmesinin mümkün olmadığını hep birlikte gördük. Daha çok çalışacağız, üreteceğiz, ihraç edeceğiz ve para kazanacağız” şeklinde konuştu.