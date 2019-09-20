Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üçüncü gününde binlerce kişi TEKNOFEST için Atatürk Havalimanı’na akın etti. İlk iki günde 250 binden fazla ziyaretçinin katıldığı festivalde, Türkiye’nin süper beyinleri yerli ve millî teknolojilerle göz doldurdu. Elektrikli ve hidrojenli araçlar ile otonom sistemler görücüye çıktı.

İKİTELLİ’DE ÜRETİLDİ

Yazılımı ve motoru dâhil tüm sistemleri İstanbul İkitelli’de üretilen Gen TM-480, büyük beğeni aldı. 180 kilometre hıza ulaşabilen araç, tam şarj ile 400 kilometre gidiyor. Dokunmatik sistem ve hız sabitleyici gibi birçok özelliği var.

ÜNİVERSİTELİLER YAPTI

İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri roket, uçan araba ve Savaşan İnsansız Hava Aracı (SİHA) üretti. 9 ay gibi bir sürede roket yapan öğrenciler 570 takım arasından ilk 49’a kaldı. Genç beyinler, SİHA yarışmasında da başarı elde etti.

ORMANLARA KORUMA

Hızır Reis Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri “Yangın Önler Yapay Ağaç” yaptı. Ağaç, yangını algıladığında basınçlı bir şekilde su püskürterek alevlerin yayılmasını engelliyor. Kısa mesaj göndererek yangını bildiriyor.

İMDADA YETİŞECEK

Ortaokul öğrencileri geliştirdikleri “Hızır Afet Drone”u ile göz doldurdu. Drone, termal kamerayla yer belirliyor, su ve ilaç taşıyor. Ayrıca karbondioksitli top atışıyla yangın söndürüyor.