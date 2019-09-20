20 Eylül Cuma haftanın son işlem günüde güncel Altın fiyatları yukarı yönde seyrediyor. Kapalıçarşı güncel 24 ayar külçe altının gram fiyatı 275,21 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 1.851,00 liradan işlem görüyor. İşte, 20 Eylül 2019 altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
275,00
275,21
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
276,43
276,46
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.503,96
1.504,24
ÇEYREK ALTIN FİYATI
440,00
449,97
YARIM ALTIN FİYATI
877,26
899,95
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
1.823,00
1.851,00
ATA ALTIN FİYATI
1.815,01
1.860,44