Süt Konseyi’ne tavsiye kararı olarak yapabiliyorsak süt zammı, yapamıyorsak da desteklerin kış döneminde artışı gündeme gelecek” dedi. Türkiye’de son 17 yılda tarım ve hayvancılığa destekler 2 milyar liradan 16 milyar liranın üzerine çıktığını, büyükbaş hayvan varlığının 3,5 misli, süt üretiminin 4 misli arttığını ifade eden Pakdemirli, “Türkiye’nin her ürününün arkasındayız, desteklerimiz sürecek” dedi.
'Süt üreticisine ek zam için kararlıyız'
21.09.2019 - 06:31 | Son Güncelleme: 21.09.2019 - 06:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli “Eğer yapabilirsek sütte ekstra zam konusunda kararlılığımız var.
Etiketler : süt,süt üreticisi,
651644 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/651644.aspx
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