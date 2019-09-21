Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süt Konseyi’ne tavsiye kararı olarak yapabiliyorsak süt zammı, yapamıyorsak da desteklerin kış döneminde artışı gündeme gelecek” dedi. Türkiye’de son 17 yılda tarım ve hayvancılığa destekler 2 milyar liradan 16 milyar liranın üzerine çıktığını, büyükbaş hayvan varlığının 3,5 misli, süt üretiminin 4 misli arttığını ifade eden Pakdemirli, “Türkiye’nin her ürününün arkasındayız, desteklerimiz sürecek” dedi.