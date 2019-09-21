Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapalıçarşı'ya gitmeden önce alış ve satış fiyatları bilgisine ulaşmak isteyenler güncel fiyatları öğrenmek istiyor. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 21 Eylül Eylül gram, tam, yarım ve çeyrek fiyatları…

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın en çok tercih edilen altın türlerindendir. Yarım altın 881,44 TL'den alınırken 904,24 TL'den satılmaktadır.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Ülkemizde çeyrek altından sonra en çok tercih edilen altın türü gram altındır. Gram altın bugün, 280,05 liradan alınırken, 280,12 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın düğünlerde, nişanlarda, törenlerde bir numaralı hediyelik aracıdır. Ülkemizde en çok tercih edilen altın çeşitleri arasında çeyrek altın yer alır. Çeyrek altın bugün 442,10 TL'den alınırken 452,12 TL'den satılmaktadır.