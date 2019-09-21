Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yenilikçi ve bilimsel yaklaşımı misyon edinen Balparmak, yeni ürünü ‘Balparmak Propolis'i AR-GE merkezinde gerçekleştirdiği toplantıda tanıttı. Toplantıda apiterapi alanında dünyanın en önemli uzmanlarından biri olan Dr. Stefan Stangaciu, önemli bilgiler paylaştı.

Dr. Stefan Stangaciu, propolis'in birçok hastalığa iyi geldiğini belirterek, “Propolis, flamasyon dediğimiz sinüzit, apandisit gibi rahatsızlıklarda tıp hekimlerinin verdikleri ilaçların yanında takviye olarak kullanılabilir” dedi.

Arı ürünlerinin genetik dahil 40'tan fazla tıbbi uzmanlık alanında kullanılabildiğine de dikkat çeken Stangaciu, insanlar, hayvanlar ve bitkiler için arı ürünlerinden biri olan ‘propolisten' daha iyi bir koruyucu olmadığının altını çizdi.

Propolisi, arıların bitkilerin tomurcuk ve gövdelerinden topladığını, reçinemsi maddeleri işlemesiyle ürettiklerini, belirten Stangaciu, “Propolis, kovanı mikroplara ve dış etkenlere karşı koruyan bir ürün, propolisin içinde antioksidan, antibakteriyel, antiviral, antimikotik, antiparaziter, antienflamatuar gibi 70'ten fazla faydalı özellik bulunuyor” diye konuştu.

"Su bazlı olmayan propolisin çocuklarda kullanılması sakıncalı olabilir"

Propolisin faydalarından etkin şekilde yararlanabilmek için mutlaka özütlenmiş olması gerektiğini de hatırlatan Stangaciu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Propolis kovandan alındığında içeriğinde balmumu, arı kalıntıları, çevresel faktörlere bağlı kirlilikler bulunur. Bu nedenle mutlaka ekstraksiyon (özütleme) işleminden geçirilmesi gerekir. Bu işlemde genellikle alkol kullanılır. Çözücü olarak etil alkol veya alkol türevi olan propilen glikol gibi taşıyıcıların kullanılması durumunda, günlük kullanım miktarlarına dikkat etmek gerekir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından propilen glikol'ün günlük kullanım miktarı, kilo başına 25 mg. ile sınırlandırılmıştır. Bu gibi çözücülerin özellikle çocuklarda kullanılması sakıncalı olabilmektedir. Balparmak'ın geliştirdiği özel ekstraksiyon yöntemi sayesinde, alkol kullanılmadan saflaştırılarak maksimum oranda etken maddeye sahip, standart propolis elde edilebiliyor".

Balparmak AR-GE ve Kalite Direktörü Dr. Emel Damarlı ise "Balparmak Propolis'i, Balparmak AR-GE Merkezi'nde, TÜBİTAK desteğiyle gerçekleştirilen araştırma projeleri sonucunda geliştirdiğimiz özel bir teknolojiyle, glikol dahil hiçbir bir alkol kullanmadan, propolisin su içinde çözündürülmesiyle elde ettik. Tek kullanımlık özel ambalajı sayesinde hijyenik kalabilen, hava ve ışıkla temas etmediğinden etken maddeleri daha iyi korunan yeni ürünümüz, her zaman ve her yerde kolayca tüketilebiliyor" dedi.

"Propolis, yara ve yanıklara sürüldüğünde de iyileşmesine katkı sağlıyor"

Propolisin, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış takviye edici bir gıda olduğunu da belirten Damarlı, "Propolis birçok hastalığa karşı ilaçların yanında takviye olarak kullanıldığında sağlık açısından faydaları oluyor. Ayrıca su bazlı propolis, yara ve yanıklara karşı krem şeklinde sürüldüğünde yaranın iyileşmesine katkı sağlıyor. Tüketiciler propolisi tüketirken iyice araştırmalı içindeki etken madde miktarını bilerek ambalajlı propolisi tüketmeliler" şeklinde konuştu.