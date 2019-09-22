Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cardata Türkiye Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ikinci el pazarında en çok 40.000 TL ile 70.000 TL bandındaki otomobillerin tercih edildiğini belirterek “En çok tercih edilen modelleri ise Volkswagen Passat, Renault Symbol, Fiat Linea, Ford Focus, Fiat Egea, Renault Megane, Volkswagen Jetta ve Ford Fiesta şeklinde sıralayabiliriz” dedi. Tüketicilerin şu anda sahip olduğu otomobili elinde tutma eğilimi gösterdiğini ifade eden Yalçın, bu eğilimin ikinci ele olan talebi zayıflattığını vurguladı. Yalçın sözlerine şu şekilde devam etti: Bunun yanı sıra operasyonel kiralama şirketlerinin filosuna yeni araç alımını ertelemesi yani mevcut araçlarını satışa çıkarmaması da ikinci el pazarı için önemli bir sorun teşkil ediyor. Mevcut pazar koşullarının değişmemesi sebebiyle yıl sonuna kadar ikinci el piyasasının kaynak sıkıntısı yaşayacağını önemli bir husus olarak belirtebiliriz. Bu durum da ikinci el fiyatlarının yükselmesi için ciddi bir sebep oluşturmaktadır.