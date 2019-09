Türkiye Gazetesi

DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen Türkiye Yatırım Konferansı’nın onuncusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımlarıyla, 25 Eylül’de New York’ta gerçekleştirilecek. Türk şirket temsilcileri ile ABD’li yatırımcıların yer alacağı etkinlikte, TAİK tarafından 100 milyar dolarlık ticaretin yol haritası sunulacak. Türkiye Yatırım Konferansı’na Türk iş insanları ile birlikte ABD’li üst düzey yönetici ve yatırımcı olarak 450 kişilik katılım bekleniyor. Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından CitiBank iş birliği ile gerçekleştirilecek konferans bölümünde, Bakanlar Berat Albayrak ile Ruhsar Pekcan bir konuşma yapacak. Aynı gece Cumhurbaşkanı Erdoğan ise düzenlenecek gala yemeğine katılacak.

Konferans hakkında bilgi veren Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ “Bu yıl onuncusunu gerçekleştireceğimiz Türkiye Yatırım Konferansı, hem bizim için hem de ABD için ayrı bir önem taşıyor. İki ülke arasında son olarak belirlenen 100 milyar dolarlık bir ticaret hedefi bulunuyor. 100 milyar dolar rakamı, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın görüşmesinde hedef gösterilmişti. TAİK olarak görevi aldık ve bir yol haritası çıkardık. Şimdi bu yol haritasının lansmanı için, 25 Eylül Çarşamba akşamı Sayın Cumhurbaşkanı’mızın teşrifleri ile New York’ta bir gala yemeği düzenliyoruz. Bakan Ross ile yaptığımız görüşmede ‘zaman düşmanınız’ demişti. Biz de zamana karşı yarışıyoruz. Özellikle seçilmiş sektörleri temsilen 20-30 firmayı beraberimizde New York’a götürüyoruz. Ve orada yapacağımız toplantılarda Amerika’nın dev perakende zincirleri ile ilk görüşmelerini gerçekleştirecekler. Türkiye’nin ABD’ye 50 milyar dolar ihracat hedefi, sektör liderlerinin yanı sıra, özelikle KOBİ’lere çok önemli bir büyüme alanı açacaktır’’ dedi.