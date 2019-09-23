Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi sınıfı için üç, business sınıfı için ise bir olmak üzere, dört farklı bilet tipinde hazırlanan yeni uçuş paketleri, yolculara tercih fırsatları sunuyor. Buna göre;

¥ EcoFly seçeneğinde 15 kilogram bagaj, bir parça 8 kilogram kabin bagajı, ücretli bilet değişikliği ve kesintili iade hakkı tanınıyor.

¥ ExtraFly seçeneğinde, 20 kilogram bagaj, bir parça 8 kilogram kabin bagajı, ücretsiz koltuk seçimi, 250 ekstra bonus mil, ücretli bilet değişikliği ve kesintili iade hakkı sunuluyor.

¥ PrimeFly’da 25 kilogram bagaj, bir parça 8 kilogram kabin bagajı, ücretsiz koltuk seçimi, 500 ekstra bonus mil, ücretsiz bilet değişikliği ve 12 saate kadar kesintisiz iade hakkı veriliyor.

¥ Business seçeneğinde ise, 30 kilogram bagaj, iki parça 8 kilogram kabin bagajı, ücretsiz koltuk seçimi, özel yemek servisi, business lounge kullanımı, ücretsiz bilet değişikliği ve 12 saate kadar kesintisiz iade hakkı tanınıyor.

THY, tüm bilet tiplerinde ücretsiz ikram sunmaya ise devam edecek.