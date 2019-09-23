Serbest piyasada dolar 5,7280 liradan, euro ise 6,3160 liradan haftaya başladı. İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7260 liradan alınan dolar 5,7280 liradan, 6,3140 liradan alınan euro ise 6,3160 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,73 liradan, euro ise 6,31 liradan satılmıştı.
Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Eylül 2019 dolar - euro fiyatları)
23.09.2019 - 09:16 | Son Güncelleme: 23.09.2019 - 09:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Kaynak: İHA
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652051 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/652051.aspx
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