Son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 276,2 lira seviyesinde haftayı tamamlayan altının gram fiyatı bu sabah 279,7 seviyesinden güne başladı. Çeyrel altın fiyatı 458,8, Cumhuriyet altını 1.852, ons altın 1.516, yarım altın ise 904,40 liradan
Çeyrek altın ne kadar? (23 Eylül 2019 altın fiyatları)
23.09.2019 - 09:21 | Son Güncelleme: 23.09.2019 - 09:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte 23 Eylül 2019 altın fiyatları...
Etiketler : çeyrek altın,çeyrek altın ne kadar,gram altın ne kadar,altın fiyatları,
652052 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/652052.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER