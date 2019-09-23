Son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 276,2 lira seviyesinde haftayı tamamlayan altının gram fiyatı bu sabah 279,7 seviyesinden güne başladı.  Çeyrel altın fiyatı 458,8, Cumhuriyet altını 1.852, ons altın 1.516, yarım altın ise 904,40 liradan