Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 13'ten yüzde 8'e indirecek. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Merkez Bankası, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranını yüzde 13'ten yüzde 8'e düşürecek. Yeni faiz oranı 4 Ekim'den itibaren geçerli olacak.
Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirecek
23.09.2019 - 16:05 | Son Güncelleme: 23.09.2019 - 16:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TCMB, Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 13'ten yüzde 8'e indirecek.
Etiketler : merkez bankası,faiz,
652132 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/652132.aspx
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