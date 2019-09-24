Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelir en yüksek bölge 34 bin 912 lirayla İstanbul oldu. Bu bölgeyi 29 bin 952 lirayla “Tekirdağ, Edirne, Kırklareli”, 29 bin 847 lirayla “Ankara” izledi. Fert gelirinin en düşük olduğu bölgeler ise; 10 bin 965 lirayla “Van, Muş, Bitlis, Hakkâri”, 11 bin 204 lirayla “Mardin, Batman, Şırnak, Siirt”, 11 bin 357 lirayla “Şanlıurfa, Diyarbakır” olarak sıralandı.

Bu arada “hayat şartları” dikkate alınarak hesaplanan “göreli yoksulluk oranı” sıralamasında ilginç detaylar dikkat çekti. Geliri en yüksek bölgeler, aynı zamanda yoksulluğu en fazla hisseden şehirler arasında yer aldı. Bunda o bölgelerdeki “hayat pahalılığı” etkili oldu. Gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler yüzde 13,5 ile “Tekirdağ, Edirne, Kırklareli”, yüzde 12,7 ile “İstanbul” olarak gerçekleşti. En düşük olduğu bölgeler ise yüzde 5 ile “Gaziantep, Adıyaman, Kilis”, yüzde 7,2 ile “Zonguldak, Karabük, Bartın” bölgeleri oldu.